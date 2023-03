FUSSBALL

04:00 Uhr

Fifa-Kongress mit mutmaßlicher Wiederwahl von Gianni Infantino: Gekickt wird dort, wo die meiste Kohle fließt

Plus Der Fifa-Präsident hat ein System des Gebens und Nehmens unter den 211 Mitgliedsverbänden installiert. Wer den Schweizer als gerissen bezeichnet, untertreibt noch höflich.

Von Frank Hellmann

Natürlich ist der Fußball-Weltverband nicht ohne Geschenke nach Kigali gekommen. Noch bevor die obersten Repräsentanten zum 73. Fifa-Kongress in der Hauptstadt von Ruanda landeten, hatte sich der Geldkoffer geöffnet. 4,7 Millionen Dollar sind aus dem Fifa-Forward-Programm bewilligt worden, um dem Fußballverband von Ruanda ein brandneues Unterkunftszentrum zu spendieren. Hier sollen nun alle Nationalteams beherbergt und verpflegt werden. So etwas kommt in einem der ärmsten Länder Afrikas gut an. Fast alle Konföderationen stehen geschlossen hinter dem spendablen Mann, der dieses System aus Geben und Nehmen hoffähig gemacht hat: Gianni Infantino.

