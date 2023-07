Finanzreferent Robert Schellers private Geschäfte: Was der Würzburger Stadtrat  darüber wusste

Plus Die große Mehrheit des Würzburger Stadtrats sieht das Ansehen der Stadt durch die Privatgeschäfte des Kämmerers geschädigt. Bürger seien sauer darüber.

"Herr Scheller hat umfassend und transparent informiert", antwortet CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Roth auf die Frage, ob der Würzburger Stadtrat bislang ausreichend über die private Geschäftstätigkeit von Finanzreferent Robert Scheller unterrichtet wurde. Die Fraktionen von Grünen, SPD, Linken, ÖDP und FDP/Bürgerforum finden dagegen, dass Scheller seine Geschäfte mit der DGS Projektentwicklungsgesellschaft nicht ausreichend offengelegt hat.

Vor eineinhalb Wochen hatte Scheller erstmals den Stadtrat öffentlich über seine Tätigkeit informiert. Die Stellungnahme zu sieben Grundstücksgeschäften und Bauprojekten der DGS zwischen 2002 und 2022 gab er ab, nachdem diese Reaktion über deren Problematik berichtet hatte.