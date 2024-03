Schweinfurt

04.03.2024

Fischmarkt und verkaufsoffener Sonntag in der Schweinfurter Innenstadt und der Stadtgalerie

Plus Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres geht am 17. März über die Bühne. Ermöglicht wird er durch den Schweinfurter Fischmarkt auf dem Marktplatz, weshalb die Geschäfte der Innenstadt und der Stadtgalerie auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen.

Von Horst Breunig

Auf dem Schweinfurter Fischmarkt, vom 14. bis 18. März, gibt es laut einer Pressemitteilung von schweinfurt-erleben Spezialitäten aus See und Meer, sowie ein buntes Treiben mit lautstarken Marktschreiern und Schnäppchenangeboten.

