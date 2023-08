Würzburg

04:02 Uhr

Fleisch essen für den Klimaschutz? Was ein Experte zur Aussage des bayerischen Bauernpräsidenten sagt

Plus Ein Satz von Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner zum Fleischkonsum erhitzt die Gemüter. Ein Experte des Thünen-Instituts widerspricht im Faktencheck.

Von Angelika Kleinhenz

"Esst Fleisch für den Klimaschutz": Mit dieser Aussage machte kürzlich der bayerische Bauernpräsident Günther Felßner Schlagzeilen. Der Mittelfranke pries die deutsche Landwirtschaft als "Wirtschaftssektor, der den Pariser Klimaschutzzielen schon am nächsten" sei. Seiner Meinung nach ist der Verzicht auf Fleischkonsum fürs Klima "völlig falsch". Ob der Bauernpräsident mit dieser Behauptung richtig liegt, fragten wir den Agrarökonom Dr. Claus Deblitz.

Deblitz arbeitet seit über 20 Jahren am Thünen-Institut, einer Forschungseinrichtung des Bundes in Braunschweig. Sein Spezialgebiet sind Analysen der Rindfleisch- und Schafproduktion, ihrer Wirtschaftlichkeit, Rahmenbedingungen und Perspektiven im weltweiten Zusammenhang. Sein Fazit: Die Viehwirtschaft in Deutschland sei zwar effizienter und damit emissionsärmer als in vielen anderen Ländern und daher unbedingt zu erhalten. Von Klimaneutralität könne aber keine Rede sein. Nur eine geringere Nachfrage der Verbraucher nach tierischen Produkten weltweit könne die Emissionen aus der Landwirtschaft weltweit senken. Ein Interview.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen