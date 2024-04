Fleisch und Wurst aus dem Automaten: Wie eine Metzgerei aus Eltmann dem Fachkräftemangel trotzt

Plus In Unterschleichach schloss vor zwei Jahren die dortige Filiale der Metzgerei Hornung. Jetzt ist sie wieder geöffnet. Als Selbstbedienungsladen mit erweitertem Sortiment.

Vor zwei Jahren musste die Unterschleichacher Filiale der Eltmanner Metzgerei Hornung schließen. Der Grund: Personalmangel. Seit Ende Januar dieses Jahres ist das Geschäft wieder geöffnet. Doch etwas ist anders: In dieser Metzgereifiliale gibt es keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr, die ihrer Kundschaft Würste, Steaks oder Dosenwurst über die Theke reichen. Alle Lebensmittel, die es hier zu kaufen gibt, lagern in Automaten.

"Die Technologie ist jetzt so weit, dass das funktioniert", sagt Geschäftsführerin Nadine Hornung. Der Vorteil für sie: Sie kann die Filiale weiter betreiben, auch ohne eigenes Personal vor Ort. Der Vorteil für die Kundschaft: Wer etwas kaufen möchte, kann das jederzeit tun, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Der Verkaufsraum ist rund um die Uhr geöffnet.