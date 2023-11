Eschenau

07.11.2023

Folgen für Fauna und Flora: Warum ist der Wald im November noch so grün?

Plus Der Altweibersommer 2023 hinterlässt Spuren: Die Wachstumsperiode im Steigerwald und in den Haßbergen zieht sich in den November hinein – und das hat Auswirkungen.

Von Wolfgang Aull Artikel anhören Shape

Heftige Winde rütteln derzeit am Laubkleid im Steigerwald und in den Haßbergen. Und doch zeigt sich der Blätterwald für die aktuelle Jahreszeit noch außergewöhnlich dicht und grün. Woran liegt das? Diese Redaktion hat sich erkundigt, wieso der Blattabfall so lange auf sich warten lässt.

Einer, der Antworten dazu hat, ist Christian Bartsch. Er ist Förster und Betriebsleiter in den Städten Eltmann und Königsberg und weiterhin Revierleiter in Eltmann. Er blickt auf die Monate September und Oktober zurück und erklärt: "Aufgrund des langen Altweibersommers 2023 konnten die Pflanzen beziehungsweise Bäume durch hohe Temperaturen und ausreichend vorhandenes Sonnenlicht länger Stoffaufbau durch die Fotosynthese in den grünen Blattteilen betreiben."

