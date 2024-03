Folter auf Würzburger Sportplatz und in der Umkleide: Drogenbande um 25-Jährigen mit ungekannter Brutalität

Plus Ein 25 Jahre alter Dealer aus Würzburg sitzt seit Monaten in Haft, im März startet ein großer Prozess gegen ihn und seine Drogenbande wegen brutaler Methoden.

Ob als Spieler oder Dealer - auf einem Würzburger Fußballplatz fühlte sich ein 25-Jähriger offenbar jahrelang pudelwohl. Nachts soll er dort nach Angaben von Ermittlern heimlich seinen Aufstieg zum Drogenbaron vorangetrieben haben. Auf dem Gelände in einem Stadtteil von Würzburg sollen sich Szenen abgespielt haben, die in der Würzburger Drogenszene von bisher unbekannter Brutalität waren.

Unserer Redaktion wurden Ergebnisse und Bilder aus jahrelangen Ermittlungen der Polizei zugänglich gemacht. Diese belegen regelrechte Folter bei Nacht auf dem Fußballplatz und in der Umkleidekabine. Nackt ausgezogene Junkies und Kleindealer seien etwa mit Messern und Stöcken eingeschüchtert und zum Zahlen gezwungen worden, sagen Ermittler.