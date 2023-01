Würzburg

04:00 Uhr

Forderung nach Tempo 30 innerorts: Wer bestimmt eigentlich, wo wie schnell gefahren werden darf?

Tempo 30 gilt in Würzburg beispielsweise in der Ludwigstraße.

Plus Viele unterfränkische Kommunen wollen mehr Rechte bei Tempolimits und haben sich deshalb einem bundesweiten Bündnis angeschlossen. Die Zuständigkeiten sind komplex.

Von Benjamin Stahl Artikel anhören Shape

Mehrere Städte und Gemeinden aus Unterfranken haben sich der bundesweiten Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" angeschlossen. Rund 380 Kommunen in Deutschland gehören dem Bündnis bereits an, das sich für mehr Tempo-30-Zonen im Stadtverkehr ausspricht. Sie wollen selbst frei darüber entscheiden, welche Geschwindigkeiten in den Orten erlaubt sind. Denn das können sie derzeit nicht so einfach. Gleichzeitig sind die Zuständigkeiten in Deutschland nicht einfach zu durchschauen, wie Nachfragen der Redaktion bei der Regierung von Unterfranken und beim ADAC zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

