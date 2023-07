Formel 1 Großbritannien in Silverstone heute: TV-Übertragung und Live-Stream F1-Rennen, Qualifikation, Start, Sender, ORF und Sky

Wer zeigt heute Formel 1? Im TV und Live-Stream startet in Silverstone der GP von Großbritannien 2023. Übertragen ORF, Sky oder RTL das Qualifying und Rennen?

Live im Free-TV und im Stream steigt in Silverstone in Großbritannien am Wochenende der Start des zehnten F1-Rennens 2023. Das Programm sieht für den Silverstone-GP 2023 einen vollen Zeitplan vor. Schon am Freitag gibt es die beiden ersten Freien Trainings in England. In der Qualifikation wird am Samstag live im Fernsehen und Stream die Startaufstellung für das Großbritannien-F1-Rennen am Sonntag (9.7.2023) ermittelt.

Wer zeigt den Grand Prix in Silverstone live? Wann ist Start der Übertragung des F1-Rennen in GB? Hier Zeitplan, Termine und TV-Sender zum Silverstone-GP 2023 in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Großbritannien" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 7.7.2023: Freies Training der F1 FP1: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1) FP2: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1)

Samstag, 8.7.2023: FP3 und F1-Qualifying in Silverstone FP3: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1) Qualifikation : 16 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1)

Sonntag, 9.7.2023: F1-Rennen heute in Silverstone GP: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1)



GP von Silverstone 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV gezeigt?

Ja, allerdings nur für Zuschauer, die im Allgäu und Teilen Bayerns den österreichischen Sender ORF1 empfangen können.

In Österreich teilen sich der ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1. Der Große Preis von Großbritannien 2023, sämtliche Trainings, die Qualifikation und das F1-Rennen in Silverstone werden am Wochenende live bei ORF1 gezeigt.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

Wo läuft heute die Formel-1? - In Deutschland kein Free-TV

Bezahl-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig.

Zur Formel-1-Übertragung des Rennens aus England benötigt man ein Sky-Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket), um den Silverstone-GP 2023 der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Keine Rennen der Formel 1 live und kostenlos mehr zeigt RTL 2023 im Fernsehen. In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen im Free-TV übertragen.

Formel 1 2023 in Silverstone - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Silverstone-Highlights 2023 am Sonntagabend (22 Uhr) und am Montagabend (20.15 Uhr) in einer einstündigen Zusammenfassung mit Sport-1-Experte Christian Danner und Kommentar von Peter Kohl.

Formel 1 Silverstone: Startaufstellung des England-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstag auch das Qualifying zum Großbritannen-GP übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Silverstone/GB am Sonntag steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole Position.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Silverstone 2023

Silverstone ist ein echter Klassiker im Formel-1-Rennkalender. Die Strecke auf dem ehemaligen Flugplatz der Royal Air Force bezeichnet sich als Zuhause des britischen Motorsports ("Home of British Motor Racing"). Hier wurde tatsächlich die Formel-1-WM in der bekannten Form geboren - am 13. Mai 1950 mit einem Sieg von Guiseppe Farina auf Alfa Romeo.

Der "Silverstone Circuit" ist eine schnelle Rennstrecke mit langen Geraden und schnellen Kurven. In England nicht unüblich: Während eines Formel-1-Grand-Prix kann es gerne mal Regen geben - das Wetter gilt es im Blick zu behalten.

Strecke: Silverstone Circuit

Länge: 5891 Meter

Runden: 52

Distanz: 306,198 Kilometer

Die meisten Formel-1-Siege in Silverstone holte Lokalmatador Lewis Hamilton hier. Er gewann acht Mal. Franzose Alain Prost siegte fünf Mal, Michael Schmacher drei Mal in Silverstone. Vergangenes Jahr gewann Ferrari-Pilot Carlos Sainz (Spanien) hier sein erstes und bislang einziges F1-Rennen.

Überschattet wurde der Start des Rennens letztes Jahr von einem fürchterlichen Unfall des Chinesen Guanyu Zhou, der eine mehrfachen Überschlag fast unverletzt überstand.

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

