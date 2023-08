Formel 1 Zandvoort heute: TV-Übertragung und Live-Stream Freies Training, F1-Rennen, Qualifikation, Start, Sender, ORF und Sky

Wer zeigt Formel 1? Im TV und Live-Stream steigt ab heute in Zandvoort der Holland-GP 2023. Übertragen ORF, Sky oder RTL Training, Qualifying und Rennen?

Live im TV und im Stream startet die Formel 1 ab heute in Zandvoort die Formel 1 mit dem Großen Preis der Niederlande. Mit dem 13 F1-Rennen 2023 kehrt die Königsklasse aus der Sommerpause zurück. Und die Übertragung des Holland-GP verspricht eine Party in orange für Weltmeister Max Verstappen zu werden.

Der Zeitplan sieht für Zandvoort-Grand-Prix 2023 ein volles Programm vor. Schon heute am Freitag (25.8.2023) gibt es die beiden ersten Freien Trainings der F1 nahe der Dünen an der Küste Noord-Hollands. In der Qualifikation wird am Samstag live im Fernsehen und Stream die Startaufstellung für das Zandvoort-F1-Rennen am Sonntag (27.8.2023) ermittelt.

Formel 1 in Zandvoort: Wer überträgt das Rennen live im TV oder im Stream?

Wann wird die Formel-1 heute übertragen? Wann ist Formel 1 in Zaandvort. Alles zur Übertragung des F1-Rennens in Holland heute - Zeitplan, Termine und TV-Sender zum Niederlande-GP 2023 in der Übersicht.

Freitag, 25.8.2023: Freies Training heute der F1 FP1: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream) FP2: 16 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream)

Samstag, 26.8.2023: FP3 und F1-Qualifying in Zandvoort FP3: 11.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream) Qualifikation : 15 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream)

Sonntag, 27.8.2023: F1-Rennen heute in Zandvoort GP: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im kostenlosen Stream)



GP der Niederlande 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV gezeigt?

Wo läuft heute die Formel-1? Bezahl-TV-Sender Sky hat in Deutschland alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im Fernsehen. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig, und nicht mehr im deutschen Free-TV.

Zur Formel-1-Übertragung der Freien Trainings heute, des Qualifyings und des Rennens in Zandvoort/NIederlande benötigt man ein Sky-Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket), um den Holland-GP 2023 der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Keine Rennen der Formel 1 live und kostenlos zeigt RTL 2023 im Fernsehen. Letztes Jahr hatte RTL mit einer Sub-Lizenz vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so.

Formel 1 kostenlos gab es heuer dennoch bereits zweimal: Sky übertrug die Rennen aus Spanien und Ungarn umsonst auf Youtube. Aus Zaandvort gibt es dieses Angebot heute nicht.

ORF1 für Formel-1-Fans 2023 in Deutschland - doch nicht dieses Wochenende

In Österreich teilen sich der ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Holland 2023 wird live bei ServusTV übertragen, was für F1-Fans hierzulande keine gute Nachricht ist.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

Formel 1 2023 in Zandvoort - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Zandvoort-Highlights 2023 am Sonntagabend (22 Uhr) und am Montagabend (20.15 Uhr) in einer einstündigen Zusammenfassung mit Sport-1-Experte Christian Danner und Kommentar von Peter Kohl.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 Niederlande heute: Startaufstellung des Zandvoort-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstag von der Nordsee-Küste auch das Qualifying zum Holland-GP übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Zandvoort am Sonntag steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole Position.

Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, ist erneut der große Favorit bei seinem Heim-Grand-Prix. Der Formel-1-Weltmeister wird in seiner Heimat von zahllosen Oranje-Fans angefeuert.

Startaufstellung F1 in Zandvoort: Ergebnisse des Qualifyings 2023 (hier ab Samstag)

1. Startreihe : ---

: --- 2. Startreihe : ---

: --- 3. Startreihe : ---

: --- 4. Startreihe : ---

: --- 5. Startreihe : ---

: --- 6. Startreihe : ---

: --- 7. Startreihe : ---

: --- 8. Startreihe : ---

: --- 9. Startreihe : ---

: --- 10. Startreihe : ---

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum Formel-1-Rennen in Zandvoort/Niederlande 2023

Der Dünenkurs an der Nordsee in Holland bietet zehn Rechts- und vier Linkskurven. Die F1-Strecke in Zandvoort wurde mehrfach umgebaut. 2021 kehrte die Formel 1 hierher zurück.

Die F1-Rennen in Zandvoort wurden aber auch immer wieder von Tragödien und Unfällen in der Formel 1 überschattet. 13 Fahrer starben bereits auf der Traditonsstrecke. Die bekanntesten Todesfälle in Zandvoort sind die Formel-1-Fahrer Piers Courage (1970) und Roger Williamson (1973).

Strecke: Circuit Park Zandvoort

Länge: 4,259 Kilometer

Runden: 72

Distanz: 306,144 Kilometer

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Dutch-GP in Zandvoort geht es bereits kommendes Wochenende mit der Formel 1 2023 weiter. Drei weitere Formel-1-Rennen stehen im September auf dem F1-Kalender 2023.

3. September 2023: F1 GP Monza/ Italien

17. September 2023: F1 Singapur

24. September 2023: F1 GP Suzuka/ Japan

Formel 1 live: Hülkenberg auch 2024 im Haas-F1-Team

Der einzige Deutsche in der Formel 1, Nico Hülkenberg (36) wird auch in der nächsten Saison für das F1-Team Haas fahren. Der amerikanische Rennstall bestätigte vor dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort Hülkenberg und den Dänen Kevin Magnussen (30) als Formel-1-Fahrer 2024.

Hülkenberg war nach dreijähriger Unterbrechung in dieser Saison als Stammpilot ins Cockpit zurückgekehrt. Er übernahm den Platz von Mick Schumacher, der nach zwei Jahren bei Haas Ende 2022 gehen musste und nur noch Ersatzfahrer bei Mercedes ist. Hülkenberg hat in dieser Saison neun Punkte für Haas geholt, Magnussen nur zwei.