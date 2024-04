Formel 1 Japan heute: Übertragung im TV und Live-Stream kostenlos aus Suzuka, Freies Training (5.4.2024), Qualifying und F1-Rennen aus Startaufstellung auf Sky, RTL oder ORF

Formel 1 live im TV - Übertragung im Fernsehen und Stream: In Suzuka startet der Japan-GP 2024. Zeigen ORF, Sky oder RTL das Training heute und das F1-Rennen?

Wo kann man heute Formel 1 live sehen? Im TV und Livestream steht ab heute der Japan-GP 2024 in Suzuka auf dem F1-Terminkalender. Das Japan-Rennen, das Freie Training (5.4.24) und Qualifying der Formel 1 gibt es im Fernsehen live in der TV-Übertragung und im Stream online: Gibt es einen Formel--Livestream kostenlos und legal? Kann man Formel 1 sehen ohne Abo? Kommt das Formel-1-Rennen in der Wiederholung?

Am Freitag (5. April 2024) steigt live im Fernsehen und Internetstream das Freie Training der Formel 1 in Japan. Am Samstag (06.04.24) folgt die Übertragung des Japan-Qualifiyings, das über die Startaufstellung in Suzuka entscheidet. Im Formel-1-GP von Japan am Sonntag (07.04.) geht es dann um Punkte in Suzuka. Kommt er im Free-TV, auf Sky, RTL oder ORF?

Formel 1 live: RTL, Sky, ORF - wer überträgt den Japan-GP 2024 im TV oder Stream? Wie sind Uhrzeit und Termine?





Freitag, 5.4.2024: Freies Training Japan heute FP1 und FP 2 1. Freies Training: 4.30 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1) 2. Freies Training: 8 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)



Samstag, 6.4.2024, FP3 und Suzuka-F1-Qualifying 3. Freies Training: 4.30 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1) Qualifikation Japan : 8 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)



Sonntag, 7.4.2024: F1-Rennen heute in Japan Rennen live: 7 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)



GP von Japan 2024: Wird die Formel 1 heute im Free-TV übertragen?

Keine Formel 1 live im Free-TV in Deutschland aus Japan: Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der Formel-1-Saison 2024. F1 live im Fernsehen aus Suzuka gibt's heute nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Japan 2024 und dem F1-Qualifying aus Suzuka benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 kostenlos sehen in Deutschland wird 2024 trotzdem noch möglich sein: RTL - jahrelang der deutsche Fernsehsender für die Formel 1 - zeigt sieben Grands Prix des Rennkalenders live und frei empfangbar. Den Auftakt machte das erste Rennen in Bahrain, weiter gehts im Sommer. Erfahren Sie hier, welche sechs weiteren F1-Rennen 2024 auf RTL laufen.

Formel 1 Livestream kostenlos und legal - wo gibt's das in der F1-Saison 2024

In Deutschland gibt es für den Grand Prix von Japan 2024 keinen kostenlosen Livestream im Internet, der legal empfangbar wäre. Der Streamingdienst WOW von Sky kostet aktuell im Monatsabo 35,99 Euro, im 1-Jahresabo 29,99 Euro.

ORF1: Formel-1-Übertragung im TV live aus Japan 2024

Tolle Formel-1-News für Motorsportfans ganz im Süden Deutchlands: In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Japan 2024 am Sonntag, das Qualifying aus Suzuka am Samstag und die Freien Trainings werden live bei ORF1 gezeigt.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

Formel 1 in Japan: Rennen 2024 in der Wiederholung sehen im TV und Stream

Wer nicht schon am frühen Sonntagmorgen um 7 Uhr Formel 1 aus Japan live schauen möchte: ORF 1 überträgt das Rennen aus Suzuka am Sonntag nicht nur live, sondern zeigt am Sonntagnachmittag (7.4.) ab 15.45 Uhr eine Wiederholung des Formel-1-Rennens von Japan 2024 in voller Länge.

Auch Sky zeigt den Großen Preis der F1 in Japan 2024 am Sonntag in seinem Motorsport-Sender SkySport F1 als Wiederholung.

Formel 1 Rennen 2024 in Japan: Wann ist Start?

Der Zeitplan für die F1-Übertragung aus Suzuka in Japan lässt Formel-1-Fans in Deutschland früh aufstehen. Die Startzeit des Japan-GP 2024 ist um 7 Uhr MESZ am Sonntagmorgen (14 Uhr in Suzuka) - und damit zu ungewohnter Zeit im TV-Programm. TV-Übertragung und Stream des Japan-Qualifyings am Samstag starten um 8 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1 Suzuka: Startaufstellung des Japan-GP 2024

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstagmorgen aus Suzuka das Qualifying zum F1-GP von Japan 2024 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Japan steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole Position.

Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, ist beim letzten Grand Prix in Australien vor zwei Wochen zum ersten Mal seit langer Zeit ausgefallen. Es siegte Ferrari-Pilot Carlos Sainz. In Japan wie der F1-Weltmeister zurückschlagen.

Startaufstellung F1 in Suzuka: Ergebnisse des Qualifyings 2024

Formel-1-Strecke: Das ist Suzuka

Name: Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course Länge: 5,807 Kilometer

5,807 Kilometer Runden: 53

53 Distanz: 307,471

307,471 Strecke: Suzuka gilt als eine der schwierigsten und beliebtesten Rennstrecken des Formel-1-Kalenders. Die meisten Siege auf der Strecke in Japan feierte Michael Schumacher (6x). In den vergangenen beiden Jahren siegte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2024 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Japan geht es in zwei Wochen mit dem GP von China 2024 live im TV, Stream und der Mediathek weiter. Im Mai geht's dann zunächst in die USA nach Miami, ehe die Formel 1 zum ersten Mal in der F1-Saison 2024 nach Europa kommt:

21. April 2024: Formel-1-GP in China / Schanghai

/ 5. Mai 2024: Formel-1-GP in Miami / USA

/ 19.5.2024: Formel-1-GP in Imola / Italien

/ 26.Mai 2024: Formel-1-GP in Monaco / Monte Carlo

Den gesamten F1 Rennkalender 2024 finden Sie hier.