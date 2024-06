Formel 1 im TV: Übertragung aus Barcelona heute, Livestream kostenlos schauen aus Spanien auf Sky, RTL oder ORF - Training, Qualifying und Rennen 2024

Die Formel 1 fährt ab heute in Barcelona. Wer zeigt im Livestream und TV die Übertragung von Training, Qualifying und Rennen? Übertragen Sky, RTL oder ORF?

Formel 1 live im TV und Stream aus Barcelona: Ab heute steigt die Übertragung des Spanien-GP 2024. Im Fernsehen und Livestream gibt es vom Circuit de Barcelona-Catalunya Formel 1. Los geht es heute am Freitag (21.6.) mit den Freien Trainings aus Montmelo. Am Samstag folgt das Qualifying zum Spanien-Grand-Prix 24, der am Sonntagnachmittag aus der Staraufstellung gezeigt wird.

Wer überträgt Formel 1? Wo kann man F1 schauen? Hier Sender und Startzeiten der Übertragung zum GP von Spanien 2024 im (Free)-TV und Livestream aktuell.

"Formel 1 Barcelona" live im TV und als Stream: Wie sind Programm, Uhrzeit und Sender?

Freitag, 21.6.2024: Freies Training der F1 heute in Barcelona 1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und ORF 1) 2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und ORF 1)





Samstag, 22. Juni 2024: Freies Training und Formel 1 Qualifiying in Barcelona 3. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und ORF 1) F1-Qualifying Spanien : 16 Uhr (live bei, Sky Sport F1, WOW, RTL + und ORF 1)





Sonntag, 23.6.2024: F1-Rennen in Barcelona Start des Rennens: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und ORF 1)



Formel 1 Livestream kostenlos? Gibt es einen kostenfreien F1-Livestream?

Für die Formel 1 2024 in Barcelona gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option (monatlich 35,99 Euro, im Jahresabo 29,99 Euro). Das Qualifying aus Spanien am Samstag wird außerdem auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (6,99 Euro/Monat) gestreamt.

Formel 1 im Free-TV? Wo läuft Formel 1 aus Barcelona?

Formel 1 live und kostenlos im Free-TV gibt es in Deutschland vom Spanien-GP am Wochenende nicht. Pay-TV-Sender Sky besitzt an der F1-Saison 2024 alle Rechte für TV-Übertragungen in Deutschland. RTL überträgt diesmal nicht.

F1 live im Fernsehen aus Barcelona gibt's auf dem Sender "Sky Sport F1" - kostenpflichtig. Zur Übertragung der Freien Trainings heute am Freitag, der Qualifikation aus Spanien am Samstag und des Formel-1-Rennens in Barcelona am Sonntag benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 kostenlos sehen in Deutschland wird 2024 trotzdem möglich sein: RTL - jahrelang der deutsche Fernsehsender für die Formel 1 - zeigt sieben Grands Prix des Rennkalenders live und frei empfangbar. Den Auftakt machte das erste Rennen in Bahrain, weiter geht's im Sommer. Sechs weitere F1-Rennen 2024 laufen auf RTL - das sind die Termine.

Wer zeigt Formel 1? TV-Übertragung aus Barcelona 2024 auf ORF 1 im österreichischen Programm

In Österreich haben ORF und Servus-TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1. Gute Nachrichten für F1-Fans im Allgäu und in manchen Teilen Bayerns: Das komplette Spanien-Formel-1-Wochenende 2024 aus Barcelona ab heute wird live bei ORF1 gezeigt. Das erste Programm des österreichischen Rundfunks ist im Allgäu und Teilen Bayerns frei empfangbar, anders als die österreichische Version von ServusTV.

ORF 1 zeigt 2024 alle Freien Trainings, das Barcelona-Qualifying und Rennen vom Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo live und in voller Länge.

Formel 1 Spanien: Startaufstellung im F1-Rennen in Barcelona

Im TV und Livestream von Sky, RTL+ und bei ORF 1 wird am Samstag das Qualifying aus Barcelona übertragen. Es bestimmt über die Startaufstellung für das Rennen in Spanien am Sonntag. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, Ferrari-Pilot Charles Leclerc und McLaren-Star Lando Norris zählen zu den Favoriten auf die Pole Position.

F1-Startaufstellung Barcelona: Ergebnis des Qualifyings 2024

1. Startreihe : ---

--- 2. Startreihe : ---

--- 3. Startreihe : ---

--- 4. Startreihe : ---

--- 5. Startreihe : ---

--- 6. Startreihe : ---

--- 7. Startreihe : ---

--- 8. Startreihe : ---

--- 9. Startreihe : ---

--- 10. Startreihe : ---

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Barcelona 2024

Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Länge: 4675 Meter

4675 Meter Runden: 66

66 Distanz: 307,236 Kilometer

307,236 Kilometer Kurven: 14

14 Besonderheiten: Seit 1991 findet der Grand Prix von Spanien nördlich von Barcelona bei Montmelo statt. Die Strecke bietet eine gute Mischung aus schnellen, mittelschnellen und langsamen Kurven. Ein Gradmesser für die Leistungsfähigkeit der aktuellen Formel-1-Autos. Denn: "Wer in Barcelona schnell ist, der ist überall schnell."

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2024 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Barcelona im TV, Stream und der Mediathek geht es im Juni 24 noch mit einem Grand Prix im Rennkalender weiter:

30. Juni 2024: Formel-1-GP in Spielberg/ Österreich

Danach geht es im Juli so weiter: