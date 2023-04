Formel 1 Baku heute im TV: Sendezeiten, Zeitplan für Sprint und F1-Rennen Aserbaidschan, Übertragung im Fernsehen bei Sky, Live-Stream, Zeitplan und Uhrzeit

Die Formel 1 aus Baku ab heute live im TV und als Stream. Infos zu Sendezeiten, Start, Qualifying und Übertragung des F1-Rennens in Aserbaidschan 2023.

Wie kann ich Formel 1 live sehen? Ab heute stehen die Trainings und das Qualifying zum Aserbaidschan-GP 2023 auf dem F1-Terminkalender. Das Baku-Rennen und den Sprint der Formel 1 am Samstag gibt es im Fernsehen live in der TV-Übertragung und im Stream online: Wann ist Formel-1-Rennstart? Wie sind die Startaufstellung und die Ergebnisse?

Die Formel 1 hat am Dienstag eine Reform der Sprintrennen beschlossen. Demnach findet in Baku bereits heute das Qualifying für die Startaufstellung am Sonntag statt. Der Samstag gehört ganz dem F1-Sprint in Baku über 100 Kilometer. Vor dem Kurz-Rennen gibt es ein neues zweites Qualifying, dafür wird das Training am Samstagvormittag gestrichen.

Startzeit des F1-Rennens in Aserbaidschan am Sonntag ist dann um die Mittagszeit um 13 Uhr deutscher Zeit. Hier der F1-Zeitplan Baku, Termine und Sender zum GP von Aserbaidschan 2023 in der Übersicht.

Zeitplan F1 in Baku "Großer Preis von Aserbaidschan" live im TV und Stream: Uhrzeit und Termine





Freitag, 28. April 2023: Freies Training und F1-Qualifying heute in Baku 1. Freies Training: 11.30 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 15 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 29. April 2023: Sprint-Quali und Sprint-Rennen Sprint-Shootout: 10.30 Uhr (live bei Sky) Sprint-Rennen: 15.30 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 30. April 2023: F1-Rennen in Aserbaidschan Rennen: 13 Uhr (live bei Sky)



GP von Aserbaidschan 2023: Wird die Formel 1 heute live im Free-TV übertragen?

Keine Formel 1 live im Free-TV in Deutschland: Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Aserbaidschan 2023 und dem F1-Qualifying aus Baku benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 Aserbaidschan 2023 - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Der TV-Sender Sport1 zeigt die Höhepunkte aus Baku am Sonntagabend um 20 Uhr sowie am 1. Mai um 20.15 Uhr mit Gast Christian Danner und Kommentar von Peter Kohl.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Zeigt RTL die Formel 1 2023?

RTL zeigt 2023 keine Rennen der Formel 1 mehr live und kostenlos im Free-TV und als Stream. 2022 konnten im frei empfangbaren Fernsehen immerhin noch vier Rennen bei RTL geschaut werden - der Privatsender hatte sich eine entsprechende Sublizenz gesichert. Heuer ist das leider nicht mehr so. RTL will sich auf Fußball und American Football (NFL) konzentrieren, teilt der Kölner Sender dazu mit.

ORF als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023 - live aus Baku überträgt ORF1

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Aserbaidschan 2023 wird live bei ORF1 gezeigt. Während ORF1 In weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

Formel 1 Rennen in Aserbaidschan : Wann ist die Startzeit?

Der Zeitplan für die F1-Übertragung aus Aserbaidschan lässt Formel-1-Fans in Deutschland entspannt aufstehen. Die Startzeit des Aserbaidschan -GP 2023 ist um 13 Uhr MESZ am Sonntagmittag - und damit (fast) zu gewohnter Zeit im TV-Programm. TV-Übertragung und Stream des Aserbaidschan-Sprints am Samstag starten am frühen Nachmittag.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Baku/Aserbaidschan

Das Formel 1-Rennen in Aserbaidschan findet inmitten der Stadt Baku auf dem Baku City Circuit statt und reiht sich damit in die Reihe der Stadtstrecken wie Monaco, Melbourne und Singapur ein. Der erste Grand Prix in Baku fand 2016 im Rahmen des Großen Preises von Europa statt. Seither ist die Strecke jedes Jahr fester Bestandteil im Formel 1-Kalender.

Länge: 6,003 Kilometer

Renndistanz: 306,049 Kilometer

Eröffnung: 2016

Runden: 51

Kurven: 20

Rundenrekord: 1:43,009 Charles Leclerc (2019)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Aserbaidschan geht es schon nächste Woche in Miami in den USA weiter. Im Mai stehen insgesamt drei Formel-1-Rennen auf dem F1-Programm:

7. Mai 2023: F1 GP Miami/USA

21. Mai 2023: F1 GP Imola/Italien

28. Mai 2023: F1 GP Monaco/Monte Carlo

Den gesamten F1 Rennkalender 2023 finden Sie hier.