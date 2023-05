Bad Neustadt

04:00 Uhr

Fortune Abu aus Nigeria ist mit einer Bad Neustädterin verheiratet: Nun soll er abgeschoben werden

Plus Die Ehe steht in Deutschland unter dem Schutz des Grundgesetzes – trotzdem kann Claudia Abu-Benkert nicht mit ihrem nigerianischen Mann in Bad Neustadt zusammenleben.

Von Ines Renninger Artikel anhören Shape

In Deutschland steht die Ehe unter dem Schutz des Grundgesetzes. Mit Deutschen verheirateten Ausländern wird in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Der Nigerianer Fortune Abu ist offenbar eine Ausnahme: Obwohl er mit einer Bad Neustädterin verheiratet ist, soll der 32-Jährige abgeschoben werden. Um dem zu entgehen, ist er seit Dezember 2022 untergetaucht.

Die Ehe von Fortune Abu und Claudia Abu-Benkert wurde im November 2021 rechtmäßig im Bundesgebiet geschlossen. Doch besitzt Fortune Abu derzeit weder eine Aufenthaltserlaubnis noch eine Duldung. Im Gegenteil: Er sei "vollziehbar ausreisepflichtig", bestätigt Johannes Hardenacke, Pressesprecher der Regierung von Unterfranken, auf Anfrage dieser Redaktion. "Da er als untergetaucht gilt, ist er aktuell zur Festnahme ausgeschrieben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen