Fotos auf der Wiesn und im Hofbräuhaus: Wie Anna-Kathrin Ott bayerische Bierkönigin 2023 werden will

Plus Aus 70 Bewerberinnen hat sie es bereits bis ins Finale geschafft: Anna-Kathrin Ott aus dem kleinen Winkelhof bei Seinsheim ist einzige Fränkin unter den letzten Sechs. Ein Hausbesuch.

Die Idee kam schriftlich vom Papa: Die bayerischen Brauer seien auf der Suche nach einer neuen Königin und könnten unter anderem noch Kandidatinnen aus Unterfranken brauchen. Ob das nichts für sie wäre, fragte Wolfgang Ott seine Tochter Anna-Kathrin in der familieninternen Chat-Gruppe. Kurz vor knapp, der Bewerbungsschluss stand schon an. Lange Zeit zum Überlegen blieb da nicht – aber die 34-Jährige hätte sie auch gar nicht gebraucht. Eine spannende Aufgabe, ein tolles Amt, ein Produkt, hinter dem sie steht.