Fränkisches Weinland: Gästeführungen erfreuen sich großer Beliebtheit

Plus Knapp 155 000 Menschen haben 2023 an den kommunalen Gästeführungsangeboten der Fränkisches Weinland-Partnerorte in den Landkreisen Main-Spessart, Bad Kissingen, Kitzingen, Würzburg und Schweinfurt teilgenommen. Insgesamt wurden in den Tourist-Informationen vor Ort 8352 Führungen gebucht.

Die Teilnehmer- und Führungsanzahl liegen bei rund 50 Prozent der Tourist-Informationen wieder auf einem Vor-Pandemie-Niveau. Die Zahlen gehen aus einer Umfrage der touristischen Dachmarketingorganisation Fränkisches Weinland Tourismus GmbH mit Sitz in Würzburg hervor, die zum Jahresende ihre Partnerorte um Rückmeldung zur Gästeführungssaison 2023 gebeten hatte. Darüber informiert die Fränkische Weinland Tourismus GmbH in einer Pressemitteilung, der auch folgende Informationen entnommen sind.

