"Fragwürdige Erziehungsmethoden" in Greußenheimer Kita: Was nach dem Elternabend über die Vorwürfe bekannt ist

Plus Die Polizei prüft einen konkreten Vorwurf gegen Mitarbeiterinnen. Konnte ein Elternabend nun aufklären, von welchen "fragwürdigen Erziehungsmethoden" die Rede ist?

Nach einem Informationsabend zu den Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiterinnen der Kita Greußenheim am Montag sind weiterhin Fragen offen. Wie berichtet, hatte die Gemeinde Greußenheim als Trägerin der Einrichtung einem internen Schreiben zufolge bereits Ende Dezember zwei Mitarbeiterinnen wegen des "Verdachts auf fragwürdige Erziehungsmethoden" freigestellt. Zu den konkreten Vorwürfen äußerte sich Bürgermeisterin Karin Kuhn bislang nicht.