Greußenheim

17:55 Uhr

"Fragwürdige Erziehungsmethoden" in Kleinkindgruppe: Polizei ermittelt gegen Greußenheimer Kita-Mitarbeitende

Plus Mitarbeiterinnen des Greußenheimer Kinderhauses wurden wegen angeblichen Fehlverhaltens in einer Kleinkindgruppe suspendiert. Was über die Angelegenheit aktuell bekannt ist.

Von Aaron Niemeyer Artikel anhören Shape

Die Würzburger Landkreisgemeinde Greußenheim ist aktuell mit Vorwürfen im Zusammenhang mit der gemeindeeigenen Kindertagesstätte konfrontiert. Bereits Ende Dezember hatte die Gemeinde zwei Mitarbeiterinnen des Greußenheimer Kinderhauses wegen des "Verdachts auf fragwürdige Erziehungsmethoden" freigestellt. Dies ist einer internen Rundmail von Bürgermeisterin Karin Kuhn (Bürgermitte Greußenheim) an die betroffenen Eltern zu entnehmen, die der Redaktion vorliegt.

