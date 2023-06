Würzburg

04:00 Uhr

Frank Hettlinger wurde von seiner Mutter eine Niere gespendet: "Ich habe mich gefühlt, als könnte ich fliegen"

Plus Von heute auf morgen braucht der Würzburger Frank Hettlinger eine Organspende. Seine Geschichte hat bislang kein Happy End, aber sie macht Mut.

Von Mirjam Hutten Artikel anhören Shape

Frank Hettlinger aus dem Landkreis Würzburg ist 27 Jahre alt, als sich sein Leben für immer verändert. Der Berufskraftfahrer ist gerade für seine Firma in Berlin, als er spürt, dass etwas nicht stimmt. "Es kam schleichend, zuerst konnte ich nicht schlafen, habe schwer Luft bekommen," erzählt der junge Mann. Das ist 2013, er will nicht ins Krankenhaus, denkt es wäre eine heftige Grippe. "Meine Mutter hat mich letztendlich überredet in die Uniklinik zu gehen und mich untersuchen zu lassen."

Die Diagnose ist ein Schock: IgA-Nephritis. Eine seltene Autoimmunkrankheit, die Hettlingers Niere stark angreift. "Das kann man erstmal gar nicht realisieren. Dir gings vor drei Wochen noch blendend und jetzt wollen die dir erzählen, dass du im Eimer bist." Schnell stellt sich heraus, dass es für Hettlinger nur eine Option gibt: Eine Nierentransplantation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen