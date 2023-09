Franken-"Tatort": Steigt nach Dagmar Manzel auch Matthias Egersdörfer aus?

Plus Kabarettist Egersdörfer ist ein fränkisches Original, das für Lokalkolorit im "Tatort" sorgte. Warum er jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander fehlt.

Zu Beginn der Dreharbeiten für den zehnten Franken-"Tatort" in Nürnberg und Umgebung überraschte der Bayerische Rundfunk (BR) mit der Meldung, dass Dagmar Manzel ihren Einsatz als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn beendet. Auf der Liste der Darstellerinnen und Darsteller der neuen Folge fehlt derweil ein weiteres Urgestein des fränkischen Ermittler-Teams: Matthias Egersdörfer, der Michael Schatz, den Leiter der Spurensicherung, verkörperte.

Der Kabarettist aus Fürth fehlte bereits beim neunten Franken-"Tatort", der dieses Jahr im Juni im Fernsehen lief. Ein Abschied für immer sei das aber nicht, versichern auf Nachfrage dieser Redaktion sowohl der Bayerische Rundfunk (BR) als auch das Management Egersdörfers.