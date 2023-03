Würzburg

12.03.2023

Frau entdeckt beim Gassigehen in Würzburg fremde Männer im eigenen VW Bus

Was suchten die fremden Männer im Auto der jungen Frau? Die Würzburger Polizei ermittelt.

Von Bearbeitet von Katja Glatzer

Eine 28-Jährige entdeckte am Samstagmorgen gegen 6 Uhr beim Gassigehen mit dem Hund, dass sich in ihrem im Moscheeweg geparkten VW zwei fremde Männer befanden. Wie die Polizei berichtet, saß der eine auf dem Fahrersitz, während der andere den hinteren Teil des Busses durchwühlte. Mit lautem, energischem Rufen machte die Frau auf sich aufmerksam und forderte die Unbekannten auf zu verschwinden. Die Täter sprangen sofort aus dem VW und rannten in Richtung Wredestraße davon.

