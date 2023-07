Schweinfurt

26.07.2023

Frau mit Kopftuch und Polizistin attackiert: Schweinfurterin lässt ihrem Rassismus auch vor Gericht freien Lauf

Im Chateaudunpark in Schweinfurt ist es am Montag zu einem fremdenfeindlichen Vorfall gekommen: Eine 36-Jährige soll eine junge Mutter angegriffen und versucht haben, ihr das Kopftuch herunterzureißen.

Plus Eigentlich sollte es ein beschleunigtes Verfahren am Amtsgericht Schweinfurt sein. Doch die ausufernden Beleidigungen im Gerichtssaal ließen das nicht zu.

Die junge Frau ist eingeschüchtert. Zusammen mit einem Dolmetscher sitzt sie im Gerichtssaal am Schweinfurter Amtsgericht, und muss erzählen, was sie am Vortag erlebt hat: Sie sei mit ihrer kleinen Tochter, ihrer Mutter und ihrer Schwester im Chateaudunpark unterwegs gewesen, als sie gemerkt habe, wie jemand sie von hinten angreift. Jemand habe ihr das Kopftuch vom Kopf reißen wollen, die Hälfte der Haare habe man schon gesehen. Dieser Jemand, eine 36-jährige Frau, die Haare abrasiert, sitzt ihr nun im Gerichtssaal beinahe gegenüber und kann es nicht einmal jetzt lassen, die eingeschüchterte Frau rassistisch zu beleidigen.

Dass dieser Fall ungewöhnlich sein könnte, zeigte sich schon auf dem Flur vor dem Gerichtssaal. Justizmitarbeiter führten die Angeklagte vor, Handschellen, Fußkette. Für ein Delikt dieser Art eher ungewöhnlich. Der Vorwurf: Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der Angriff auf die junge Frau im Zeugenstand war der Beginn einer Reihe von Straftaten, die auch im Gerichtssaal weitergehen sollten.

