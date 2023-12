Würzburg

17:00 Uhr

Freude beim Juliusspital über Gault-Millau-Auszeichnung: "Wir sind Kellermeister des Jahres"

Plus Der Schwabe Nikolas Frauer wird als Chefoenologe und Kellermeister in Franken geehrt. Ihn freut, dass auch einer seiner Weißburgunder höchste Weihen bekam.

Neben den Weinen zeichnen die vier großen deutschen Wein-Guides auch Weingüter und Weinpersönlichkeiten aus. Eine solche Auszeichnung gilt in Fachkreisen als große Ehre. In diesem Jahr wurde sie dem Kellermeister und Chef-Oenologen des Juliusspital Weinguts in Würzburg, Nicolas Frauer, zuteil.

Vor 30 Jahren wurde Horst Kolesch geehrt

Er wurde von dem ältesten Weinguide, dem Gault-Millau zum "Kellermeister des Jahres" gekürt. Eine Ehre, die nur wenigen zuteil wird. Zuletzt gelang dies im Juliusspital dem in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedeten Horst Kolesch. Er wurde vor genau 30 Jahren als "Gutsverwalter des Jahres 1993" ausgezeichnet.

