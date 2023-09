Würzburg

04:00 Uhr

Fridays for Future, Letzte Generation und Co.: Was unterscheidet die Klimabewegungen eigentlich voneinander?

Klimaaktivismus ist auch in Würzburg und der Region angekommen. Verschiedene Bewegungen machen mit Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam - wie hier im Jahr 2020 in der Würzburger Innenstadt.

Plus Die verschiedenen klimaaktivistischen Bewegungen machen auch in der Region Würzburg immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam – aber nicht alle sind gleich.

Von Gina Thiel

Sie legen den Verkehr lahm, beschmieren Kunstwerke mit Tomatensoße oder demonstrieren friedlich mit Plakaten auf Marktplätzen. Kaum eine Woche vergeht, in der in den Medien nicht von Demonstrationen und Blockaden im Zeichen des Klimawandels berichtet wird. Einige Gruppen sind gesellschaftlich stark umstritten, andere werden zu Unrecht mit in den Topf der Aktivistinnen und Aktivisten geworfen.

Was oft vergessen wird: Die einzelnen Bewegungen unterscheiden sich teilweise stark in ihren Forderungen, der Form ihres Protestes und der Art ihrer Mitglieder. Diese Redaktion hat mit Mitgliedern der Klimabewegungen gesprochen, die in den vergangenen Monaten und Jahren in der Region aktiv waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

