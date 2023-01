Frontalzusammenstoß bei Wollbach: Mutter verletzt, Kleinkind gestorben

Plus Zwischen Brendlorenzen und Wollbach geriet eine Renault-Fahrerin aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die Rettungskräfte waren im Dauereinsatz, auch ein Hubschrauber flog ein.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Autos kam es am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Brendlorenzen und Wollbach. Wie die Polizei mitteilte, erlitten drei Personen teils lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Ein Kleinkind erlag seinen Verletzungen, wie die Polizei bekannt gab.