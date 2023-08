Frontalzusammenstoß mit einer Schwerverletzten: B27 bei Karlstadt gesperrt

Plus Eine Frau wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße schwer, eine andere leicht verletzt.

Zu einem schweren Unfall kam es am späten Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Karlstadt und Himmelstadt, etwa eineinhalb Kilometer vom Karlstadter Ortsausgang entfernt. Gegen 16.45 Uhr kam laut Polizei ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Fahrerin eines Opel Corsa wurde dabei schwer verletzt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden, indem die Feuerwehr die ganze Fahrzeugseite auftrennte. Die Fahrerin des Skoda Roomster wurde laut Polizei mittelschwer verletzt.

Die Verletzten wurden mit zwei Rettungswagen in Kliniken gebracht. Die B27 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die Feuerwehren Karlstadt, Mühlbach und Retzbach regelten außerdem den Verkehr und reinigten die Unfallstelle.