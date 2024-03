Karlstadt

09.03.2024

Früher selbst süchtig, heute Leiter von Selbsthilfegruppen: Georg Reck über Wendepunkte im Leben eines Ex-Alkoholikers

Georg Reck leitet seit Oktober 2023 eine Selbsthilfegruppe in Karlstadt. Er war selbst lange alkoholabhängig und 19 Wochen in Therapie.

Plus Ein einzelner Brief weckte in dem Zellinger den Mut, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Heute will er anderen Suchtkranken zusprechen. Ein Rückfallrisiko besteht immer.

Von Felix Hüsch

Ein Tag im September 2013 veränderte Georg Recks Leben. Der Zellinger erhielt einen Brief von einem Scheidungsanwalt. Seine Frau Brigitte hatte die Trennung bekannt gegeben. Für Reck war das ein Weckruf. "Sie wusste, dass ich mich sonst nie auf eine Therapie einlasse. Sie meinte schon früher, ich brauche professionelle Hilfe, aber da hätte sie auch mit einer Wand reden können", erinnert sich Reck an sein damals 54-jähriges Ich.

Recks Alkoholkonsum sei seit Jahrzehnten problematisch gewesen, sagt er über sich. Er sei lange alkoholkrank gewesen. Nach und nach wurde die Sucht schlimmer, er brauchte immer mehr. "Ich hatte es irgendwann nicht mehr im Griff, konnte nichts mehr steuern und war dann auch körperlich und psychisch kaputt", erzählt Reck. "Am Ende trank ich fast nur noch Schnaps. Bier hat mich gar nicht mehr interessiert." Er betont, nie andere Drogen genommen zu haben.

