Würzburg

17:00 Uhr

Frühjahrsvolksfest in Würzburg: Mit Familienprogramm, Nervenkitzel und eigenem Festbier

Auch in diesem Jahr ist das Fahrgeschäft Break Dance wieder auf dem Würzburger Frühjahrsvolksfest vertreten. Das Fest beginnt an diesem Samstag

Plus Zwei Wochen Frühjahrsvolksfest auf der Talavera stehen bevor. Was haben der Festwirt und die Schaustellerinnen und Schausteller zu bieten?

Von Ernst Lauterbach

Wenn man genau hinhört, hört man sie schon ein bisschen trippeln, die rund 50 Schaustellerinnen und Schausteller, die ab diesem Samstag, 9. März, auf der Würzburger Talavera bei Frühjahrsvolksfest für das Amüsement und die leiblichen Genüsse der Besucherinnen und Besucher sorgen werden. Beim Presserundgang am Donnerstagmittag gab's die letzten Informationen, was diese dort in den kommenden 16 Volksfesttagen bis zum Sonntag, 24. März, auf dem Platz und im Zelt erwarten wird.

Los geht's gleich am Samstag von 14 bis 15 Uhr mit einer 1,99 Euro-Runde an den Fahrgeschäften auf den Festplatz und Sonderangeboten der Volksfestkaufleute auf dem Platz, berichtete Schaustellersprecher Heiner Distel Jr.. Anschließend wird Oberbürgermeister Christian Schuchardt im 16 Uhr im Festzelt der Familie Hahn das erste Fass des speziell eingebrauten Festbieres der Würzburger Hofbräu anzapfen.

