Frust nach Rhöner Winterwochenende ist groß: Viele Besucher ignorierten alle Regeln im Naturschutzgebiet

Am Samstag waren die Bedingungen in der Rhön, wie hier am Wanderparkplatz Schornhecke, perfekt.

Plus Das Wetter war am Wochenende ideal für einen schönen Wintertag in der Rhön. Doch viele Besucher liefen querfeldein und setzten so die Tiere tödlicher Gefahr aus.

Die Sonne schien, der Himmel war blau und die Schneelagen optimal. Bei diesen Bedingungen verwundert es nicht, dass es am Wochenende wieder Erholungssuchende aus der ganzen Region in die Hochlagen der Rhön zog.

Das Naturschutzgebiet Lange Rhön, das sich zwischen Holzberghof und Schwarzem Moor entlang der Hochrhönstraße erstreckt, verspricht gerade an schönen Wintertagen eine einzigartige Landschaft mit traumhaftem Ausblick. Torsten Kirchner von der Wildland-Stiftung Bayern bereitet der Besucheransturm jedoch regelmäßig Ärger.

