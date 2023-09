Würzburg

04:00 Uhr

"Fünf Fälle an jedem Tag": Auch in Unterfranken gehört häusliche Gewalt noch immer zum Alltag

Plus Die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt hat sich in den vergangenen Jahren laut Polizei-Statistik kaum verändert. Was eine Expertin fordert - und allen Betroffenen rät.

Von Sophia Krotter

Jede vierte Frau in Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. "Häusliche Gewalt ist Alltag in Deutschland", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD) vor Kurzem bei der Vorstellung neuer Zahlen der Kriminalstatistik. Auch in Unterfranken ist häusliche Gewalt noch immer trauriger Alltag: Seit Jahren stellt die Polizei nur leichte Schwankungen bei den Fallzahlen fest.

Laut Polizei durchschnittlich fünf Fälle pro Tag in Unterfranken

Die Zahl der Anzeigen häuslicher Gewalt ist in Unterfranken zuletzt nach Angaben des Polizeipräsidiums mit 1700 bis 2000 Fällen pro Jahr relativ konstant geblieben. Im vergangenen Jahr nahm die Polizei 1874 Anzeigen auf, berichtet Sprecher Enrico Ball: "Somit kommt es in Unterfranken an jedem Tag zu fünf Fällen der häuslichen Gewalt."

