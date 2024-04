Würzburg

16:40 Uhr

Für Frieden in Gaza und gegen Hungersnot: 150 Menschen demonstrieren bei Pro-Palästina-Demo in Würzburg

Rund 150 Menschen machten am Samstagnachmittag bei einer Demonstration durch die Innenstadt von Würzburg auf den Krieg und das Leiden in Gaza aufmerksam.

Von Gina Thiel

Eine weinende Kinderstimme dröhnt aus dem Lautsprecher eines Wagens, der durch die Würzburger Kaiserstraße fährt. Dahinter laufend rund 150 Menschen, manche von ihnen schwenken große Palästina-Fahnen, andere strecken zwei Zeigefinger in die Luft. Sie stehen symbolisch für den Buchstaben V, wie Victory (deutsch: "Sieg") und sollen die Solidarität mit Palästina ausdrücken.

Sie alle sind Teil einer Pro-Palästina-Demo, zu der am Samstag das Würzburger Kollektiv " Würzburg for Palestine" aufgerufen hatte. Los geht es am Hauptbahnhof mit einer kurzen Kundgebung, zwei Redebeiträgen und einem Sänger, der neben einem arabischen Lied auch "Viva la Vida" der britischen Band Coldplay anstimmt. Einer der Redner spricht von seiner Kindheit in Palästina und fordert ein Ende des Leidens und des Krieges in Gaza: "Wir sind heute hier, um unsere Trauer ausdrücken, der Menschen in Gaza zu gedenken und ihnen zu versichern: Auch wenn die Welt euch nicht sieht, wir stehen bei euch."

