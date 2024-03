Fürstlich Castell’sche Bank verliert Vorstandsmitglied Thomas Rosenfeld

Plus Der führende Bankmanager verlässt die Würzburger Privatbank zum Monatsende. Die Castell-Bank nennt dafür persönliche Gründe. Immer wieder baut sie ihr Vorstandsgremium um.

Thomas Rosenfeld scheidet zum 31. März aus dem Vorstand der Fürstlich Castell'schen Bank ( Würzburg) aus. Darauf haben sich der Aufsichtsrat sowie Thomas Rosenfeld verständigt, wie die Bank in einer Pressemitteilung schreibt: "Thomas Rosenfeld legt sein Mandat aus persönlichen Gründen und in bestem beiderseitigen Einvernehmen nieder." Der Bankmanager war als einer von drei Vorstandsmitgliedern zuständig für das Kundengeschäft, die Vermögensverwaltung und das Fondsgeschäft.

"Wir danken Herrn Rosenfeld für seinen Einsatz und seinen Beitrag zur Transformation der Bank zu einem wertebasierten Vermögensmanager. Dass diese Transformation nun nahezu abgeschlossen ist, verdanken wir auch Herrn Rosenfeld", sagt Vorstandssprecher Ingo Mandt.