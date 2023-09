FUSSBALL

13:53 Uhr

Fußball am Sonntag beim TSV Sackenbach: Benefizspiele zur Unterstützung der Opferfamilie

Blumen und Kerzen in der Nähe des Tatorts in Lohr, an dem am Freitag vergangener Woche ein Jugendlicher getötet worden war. Beim TSV Sackenbach, einem Lohrer Stadtteilverein, wollen sie nun die Familie des Opfers unterstützen.

Plus Nach der Tötung eines 14-jährigen Jugendlichen will der Fußballverein, in dem Angehörige des Opfers spielen, Hilfe leisten. Und plant dafür konkrete Aktionen.

Von Uli Sommerkorn Artikel anhören Shape

Auch Tage nach dem Tod eines 14-jährigen Jugendlichen, der nach Erkenntnissen von Ermittlern am vergangenen Freitag nahe des Lohrer Nägelseezentrums erschossen worden war, ist die Anteilnahme groß. Der TSV Sackenbach, ein Stadtteilverein, für den direkte Verwandte des Jugendlichen Fußball spielen, will nun Hilfe leisten.

"Um die Familie des Getöteten weiterhin zu unterstützen, veranstalten wir am kommenden Sonntag unsere regulären Ligaspiele als Benefiz-Spiele, deren gesamter Erlös der Familie zukommen wird. Zusätzlich werden wir selbst gestaltete T-Shirts verkaufen, der Erlös geht ebenfalls an die Familie", schreibt TSV-Vorstand Ralf Stolle in einer Pressemitteilung. Nach persönlichem Kontakt mit Bürgermeister Mario Paul werde auch die Stadt Lohr den Verein bei der Bewerbung unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen