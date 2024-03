Amateurfußball in Unterfranken: Die Spiele des Wochenendes im Überblick

Von der Kreisliga bis zur Regionalliga: In allen Ligen rollt am Wochenende in Unterfranken der Ball. So läuft das Wochenende im Amateurfußball in der Region.

Am Samstag greift mit den Würzburger Kickers auch der letzte Regionalligist aus der Region wieder ins Geschäft ein. Dazu spielen am ersten März-Wochenende die beiden unterfränkischen Bayernligisten FV 04 Würzburg und TSV Abtswind. Volle Spieltage finden außerdem in der Landesliga Nordwest, der Bezirksliga Ost und Bezirksliga West und allen Kreisligen in Würzburg, Schweinfurt und der Rhön statt. Ein Überblick über die wichtigsten Spiele vom Wochenende.

So geht es für die Fußball-Landesligisten aus Karlburg, Frammersbach und Schwebenried weiter

Nachdem die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach schon am letzten Februar-Wochenende wieder eingestiegen ist, stehen nun auch für die anderen beiden Main-Spessart-Teams, TSV Karlburg und TuS Frammersbach, die ersten Punktspiele des Jahres 2023 in der Fußball-Landesliga Nordwest an.

Rhön, Tschechien, Türkei: Winter-Trainingslager bei Rhöner Amateurfußballern beliebt

Trainingslager sind auch im Amateurfußball mittlerweile fester Bestandteil der Wintervorbereitung. Auffallend dabei: Immer mehr Teams zieht es ins Ausland.

Unberechenbarer Gegner: FV 04 Würzburg muss Kornburg vergessen und zu Hause mutig auftreten

Es ist das erste Heimspiel nach der Winterpause für den FV 04 Würzburg in der Fußball-Bayernliga Nord: Die Blauen empfangen an diesem Samstag, 2. März, den FC Ingolstadt 04 II auf der Sepp-Endres-Sportanlage an der Mainaustraße (15 Uhr).

Der TSV Abtswind tritt am 26. Spieltag der Bayernliga Nord beim SV Fortuna Regensburg an, wobei die Abtswinder Reise nicht zu dessen Sportgelände führt, sondern zum BSC Regensburg, auf dessen Kunstrasenplatz die Partie am Samstag (16 Uhr) ausgetragen wird.

Kreisliga-Spitzenspiel: Für Kürnach ist es ein kleines Endspiel gegen Spitzenreiter Giebelstadt

Am ersten Spieltag nach der Winterpause, dem 19. dieser Saison, treffen in der Fußball-Kreisliga Würzburg 1 die beiden Favoriten aufeinander, die ihrer zugedachten Rolle bislang vollauf gerecht geworden sind. Auf dem Sportgelände Am Trieb erwartet der SV Kürnach an diesem Sonntag, 3. März, die SpVgg Giebelstadt (15 Uhr, Kunstrasenplatz).

25 Tore in 17 Spielen: Marc Fischer ist der Ballermann der Kreisliga Schweinfurt 2

Wenn am Wochenende der Ball endlich auch wieder in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 rollt, dann ist ein Spieler ganz besonders heiß auf den zweiten Teil der Saison: Marc Fischer. Der Außenstürmer der SG Eltmann, die am kommenden Samstag bei TSV 1866/FT Schonungen das erste Spiel des 19. Spieltags bestreitet (15 Uhr), war schließlich in den bisherigen Partien der Ballermann der Liga. 25 Tore erzielte der 29-Jährige bereits, keiner traf in dieser Spielzeit häufiger.

