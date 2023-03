Schweinfurt/Würzburg

vor 55 Min.

Galeria Karstadt Kaufhof macht 52 Filialen dicht: So steht es um die Standorte in Schweinfurt und Würzburg

Plus Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof steckt seit Wochen in der Krise. Nun sind gravierende Entscheidungen gefallen – unter anderem für die Filiale in Schweinfurt.

Von Gina Thiel, Jürgen Haug-Peichl, Michael Endres Artikel anhören Shape

Es war in den vergangenen Wochen befürchtet worden, jetzt herrscht Gewissheit: Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 ihrer noch 129 Filialen. Und das in zwei Wellen: zum 30. Juni 2023 und zum 31. Januar 2024. Dies teilte das Unternehmen am Montagnachmittag mit. Im Januar 2024 werden laut einer Liste von Galeria auch die Lichter in der Filiale in Schweinfurt ausgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen