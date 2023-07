Schweinfurt

17:00 Uhr

Galeria Kaufhof: Das Ende der Schweinfurter Filiale ist eingeläutet, jetzt werden die Lager geräumt

Das Ende von Galeria Karstadt Kaufhof in Schweinfurt ist eingeläutet: Mit großen bunten Plakaten in den Schaufenstern werden Passanten auf den Lagerräumungsverkauf aufmerksam gemacht.

Plus Galeria Karstadt Kaufhof wird am 31. Januar 2024 in Schweinfurt seine Türen endgültig schließen. Trotzdem werden noch neue Leute eingestellt.

Von Irene Spiegel Artikel anhören Shape

Seit einigen Tagen sind alle Schaufenster der Galeria-Kaufhof-Filiale in Schweinfurt mit großen bunten Plakaten zugeklebt: "Alles muss raus!" Der Lagerräumungsverkauf hat begonnen. Es gibt "Rabatte über das ganze Sortiment", und es sind "Tausend Artikel reduziert". So steht es auf den Plakaten. Das Ende der Schweinfurter Galeria-Kaufhof-Filiale ist damit eingeläutet.

Ein bisschen Hoffnung haben die Beschäftigten noch, dass sich vielleicht doch noch jemand findet, der in dem Gebäude am Jägersbrunnen mit 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Warenhaus weiterführt. "Dass der Kaufhof schließt, das ist aber Fakt", sagt stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Petra Seim. Am 31. Januar 2024 werden die Türen zugemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen