Galeria Kaufhof: Nach der Schließung ist der harte Kern erst einmal ohne Arbeit

Plus Nicht alle Beschäftigten bei Galeria Kaufhof haben einen neuen Arbeitsplatz. Wie geht es für sie weiter, wenn am Mittwoch die Filiale endgültig schließt?

Es sind nicht mehr viele vom Stammpersonal da. Laut Wolfgang Rattmann, dem Vorsitzenden des Betriebsrats, sind es noch elf von ehemals 60 Mitarbeitenden. Es sind die ganz Langjährigen, wie Wolfgang Rattmann selbst, der seit 1991 in der Schweinfurter Galeria-Kaufhof-Filiale arbeitet. Ein Kollege und eine Kollegin sind sogar schon über 40 Jahre bei Kaufhof in Schweinfurt.

"Wir wollen dabei sein, wenn zugeschlossen wird", begründet Rattmann das Durchhalten bis zum bitteren Ende. Am Mittwoch, 17. Januar, ist es so weit, dann wird der Schweinfurter Kaufhof endgültig zugesperrt.