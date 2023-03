Schweinfurt

14.03.2023

Galeria Kaufhof schließt 2024 in Schweinfurt: Das sagen 10 Menschen zum Verlust der Filiale

Adria Cammerer, Robert Heim, Henrik Farley, Hannelore Schuler, Silke Behrens-Posta, Lisa Korolew, Jutta Burkard, Emilia Huhn, Raphael Sturdza und Bernd Federlein (von oben links nach rechts unten) sagen, was sie von der Schließung der Galeria Filiale in Schweinfurt halten.

Plus Im Januar will der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof seine Filiale in Schweinfurt schließen. Wie die Stimmung unter den Mensch ist und was sich die Leute wünschen.

Von Marcel Dinkel, Sina Dobler Artikel anhören Shape

Viele hatten es befürchtet, jetzt herrscht Klarheit. Von den insgesamt 129 Filialen der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen 52 Standorte geschlossen werden. Bereits vor Wochen hatte das Traditionskaufhaus zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Jahren Insolvenz angemeldet. Laut Unternehmen sollen die Schließungen in zwei Wellen erfolgen. Mit dem Standort Schweinfurt soll im Januar 2024 endgültig Schluss sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

