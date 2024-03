Kitzingen

17:00 Uhr

"Ganz üble Dinge": Richterin macht Kitzinger Querdenker-Brandstifter "El Diablo" in Berufungsprozess klare Ansage

Plus Er besaß Kinderpornografie und zündete das Auto eines Politikers an. Im Prozess gegen einen Kitzinger Querdenker gibt es jetzt ein rechtskräftiges Urteil.

Von Aaron Niemeyer

Die dreijährige Haftstrafe wegen Brandstiftung und des Besitzes von kinderpornografischen Materials wollte ein 31-Jähriger nicht akzeptieren. Der Frührentner, der zumindest zwischenzeitlich der Kitzinger Querdenker-Szene angehörte, hatte gegen ein Urteil des Würzburger Amtsgerichts Berufung eingelegt. Am Donnerstag wurde die Angelegenheit am Landgericht Würzburg verhandelt.

Die Tat räume sein Mandant weiterhin ein, sagte Verteidiger Norman Jacob. Sein Mandant hatte 2022 mit einem Grillanzünder das Auto eines Kitzinger Kommunalpolitikers angezündet, weil ihn dessen Aussagen zur Impfpflicht gestört hatten. Die Flammen hatten auf das Wohnhaus übergegriffen, in dem der Politiker und seine Frau zur Tatzeit schliefen. "Das einzige, was er nach wie vor bestreitet, ist, dass er in Kauf genommen hätte, dass auch das Haus in Brand gerät", sagte nun Jacob.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen