Würzburg

15:19 Uhr

Gas in ICE-Bordbistro ausgetreten: Großeinsatz im Würzburger Hauptbahnhof

Plus Aufregung am Sonntagvormittag in Würzburg: Im Bordbistro eines ICE wurde Gas festgestellt. Rettungskräfte rückten an. Was genau im Hauptbahnhof geschah.

Von Jürgen Haug-Peichl

Im ICE 529 von Dortmund nach München trat am Sonntag in einem der beiden Bordbistros Gas aus. Dadurch wurden zwei Beschäftigte verletzt. Der Vorfall führte zu einem Großeinsatz im Würzburger Hauptbahnhof.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf Anfrage sagte, habe der Fernverkehrszug gegen 11 Uhr in Würzburg planmäßig gehalten. Zuvor hatten die beiden Bistrobeschäftigten gemeldet, dass sie plötzlich Atemprobleme bekommen hätten.

