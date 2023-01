Würzburg

17:00 Uhr

Gasflaschen-Brand, Kugelbomben, Einbruch: In der Würzburger Altstadt häufen sich ungewöhnliche Vorfälle

Der Gasflaschen-Brand in der Würzburger Münzstraße geht laut aktueller Ermittlungen auf fahrlässige Brandstiftung zurück. Weitere Vorfälle in dem Zusammenhang machen stutzig.

Plus Fahrlässige Brandstiftung steht im Raum, ein Unbefugter verschaffte sich Zugang zur betroffenen Wohnung. Vorfälle in der Würzburger Altstadt werfen Fragen auf.

Von Aaron Niemeyer Artikel anhören Shape

Erst ein Großeinsatz wegen eines Gasflaschen-Brands, dann die Kugelbomben-Explosion an Silvester: Die Anwohnerinnen und Anwohner in der Würzburger Altstadt mussten zuletzt einiges ertragen. Stutzig machen dabei nicht nur die zeitliche und örtliche Nähe der ungewöhnlichen Vorfälle: In beiden Fällen hat das Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen, Betroffene berichten zudem von weiteren irritierenden Ereignissen, die bisher nicht öffentlich geworden waren.

