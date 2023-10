Gast lässt in Bad Neustädter Kneipe Hund einer Servicekraft fallen: Streit endet in Schlägerei mit vier Verletzten

Plus Ein kleiner Vorfall sorgte in Bad Neustadt für großen Zoff. Weil ein Kneipengast rabiat mit dem Tier einer Servicekraft umging, entwickelte sich eine Schlägerei.

Der Auslöser einer Schlägerei in Bad Neustadt, über die die Polizeiinspektion Bad Neustadt in ihrem Pressebericht informiert, war offenbar ein unschuldiges Tier: Ein 70-jähriger Gast nahm demnach den Hund einer Servicekraft auf den Arm und ließ ihn plötzlich grundlos fallen. Darauf angesprochen, wurde er aggressiv.

Weitere Gäste wurden auf die Situation aufmerksam, schließlich mischten sich ein 23-jähriger und ein 29-jähriger Begleiter - beide Familienangehörige des renitenten Gastes - ein. Die Situation eskalierte, eine Schlägerei war die Folge.