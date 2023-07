Gastredner sagt Transgender-Vortrag nach massiven Protesten ab: "Cancel Culture" an der Universität Würzburg?

Plus Psychoanalytiker Bernd Ahrbeck sollte öffentlich an der Uni Würzburg über Transsexualität sprechen, doch Widerstand bremste ihn aus. Wie frei ist die Wissenschaft?

Wenn an einer Universität ein öffentlicher Gastvortrag abgesagt wird, ist das nicht zwangsläufig etwas Besonderes. Geschieht dies aber nach Protesten Studierender gegen Referent und Inhalt – dann steht schnell der Vorwurf von "Cancel Culture", also Verbotskultur im Raum: Statt sich mit missliebigen Positionen auseinanderzusetzen, sollen solche erst gar nicht geäußert werden.

Ausgerechnet an einer Hochschule? Hort von geistiger Auseinandersetzung und des Streits um bessere Argumente und Erkenntnisse? Ein Fall an der Uni Würzburg hat die Gemüter erhitzt und Fragen aufgeworfen.