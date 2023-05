Zellerau

04:00 Uhr

Gaststätte "Wasserhäusle" bekommt neue Betreiber: Was sich für die Gäste des bisher griechischen Lokals ändert

Plus Statt griechischer, nun wieder deutsche Küche? Die drei Wirte der Kneipe "standard" werden neue Wirte im "Wasserhäusle" am Main in der Zellerau.

Von Herbert Kriener

Das "Wasserhäusle" in der Mainaustraße gilt als beliebtes Lokal mit Biergarten mit Blick auf den nahen Main. Bis vor Kurzem gab es dort noch griechisches Essen, nach einem Umbau weht dort nun frischer Wind. Die neuen Wirte sind keine Unbekannten, denn sie betreiben seit nunmehr 30 Jahren die Kneipe "standard", die ehemalige "Waschküch", in der Oberthürstraße in der Würzburger Innenstadt.

Für ihr neues, zusätzliches Projekt haben Tobias Zippel, Harald Rauenbusch und Patrick Schopf als neuen Partner Daniel Seberich aufgenommen. Die vier Franken sind Nachfolger der Griechin Polyxeni Gkorogia, die das "Wasserhäusle" seit 2016 mit griechischer Küche als "Theos Wasserhäusle" (benannt nach ihrem Vater) betrieben hatte. Sie will demnächst in Kürnach ein Lokal eröffnen.

