Gebete vom Chatbot, Gottesdienste via Zoom: Wie eine Netzgemeinde, an der auch das Bistum Würzburg beteiligt ist, funktioniert

Plus Da_Zwischen ist eine digitale christliche Community. Auch das Bistum Würzburg ist an der Onlinegemeinde beteiligt. Wie funktioniert Kirche im Digitalen?

Die Zoom-Gottesdienste der Netzgemeinde Da_Zwischen haben wenig mit den bekannten Fernsehgottesdiensten zu tun. Zum Thema "Herzschlag der Erde" werden im September Zitate von Papst Franziskus, dem Club of Rome und Fridays for Future diskutiert. Gebete werden eingeblendet, zwischendurch gibt es Zeiten der Stille. Zum abschließenden "Vater Unser" überlagern sich die Stimmen, die durch die angeschalteten Mikrofone klingen, manche leicht versetzt, manche verzerrt.

Da_Zwischen ist eine digitale christliche Gemeinde. Sie versucht, Menschen mit einem spirituellen Angebot im Netz zu erreichen, örtlich und zeitlich ungebunden, unverbindlich und individuell nutzbar. Wie funktioniert eine Kirche, die nur im digitalen Raum stattfindet?