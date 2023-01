Geboren im falschen Körper: Gibt es wirklich immer mehr Kinder, die transgender sind, Professor Romanos?

Plus Manche Mädchen fühlen sich nicht als Mädchen und manche Jungen nicht als Jungen. Wie findet man heraus, ob ein Kind transident ist? Und was können Eltern tun?

" Oscars Kleid" heißt ein Film über ein neunjähriges Transgenderkind, der zurzeit in den Kinos das Thema Transidentität für ein Mainstream-Publikum erzählt. Auch die YouTuberin Jolina Mennen spricht gerade im Dschungelcamp offen über ihre Transsexualität. Scheinbar immer mehr junge Menschen nehmen das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt aufgrund äußerlicher Merkmale zugewiesen wurde, im Widerspruch zu dem wahr, was sie als ihre eigenen geschlechtliche Identität empfinden. Mädchen fühlen sich nicht als Mädchen und Jungen nicht als Jungen.