Schweinfurt

01.01.2023

Geboren in der Silvesternacht: Das sind die unterfränkischen Neujahrsbabys

Plus Während draußen Silvesterfeuerwerke den mainfränkischen Himmel erleuchteten, wurden drinnen die ersten Babys des Jahres 2023 geboren.

Von Barbara Herrmann, Gisela Rauch, Martina Müller

Neugeborene sind immer ein Wunder; und Neujahrsbabys bringen besonderen Grund zur Freude. In diesem Jahr kam in der Uniklinik Würzburg schon kurz nach dem mitternächtlichen Neujahrsfeuerwerk am Würzburger Himmel ein kleiner Junge zur Welt: Genau um 0.33 Uhr erblickte Baby Hannes in der Universitäts-Frauenklinik das Licht der Welt und ist damit wohl das früheste Neujahrsbaby Unterfrankens. Der kleine Junge wiegt 3820 Gramm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .