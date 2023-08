Rödelsee

Gefährliche Attacke: Passagierflugzeug im Landeanflug auf Nürnberg mit Laserpointer geblendet

Plus Am späten Freitagabend melden die Piloten eines Flugzeugs, über Rödelsee von einem Laserstrahl geblendet zu werden. Was den Tätern im Fall einer Überführung droht.

Von Eike Lenz

Ein Passagierflugzeug im Landeanflug auf den Flughafen Nürnberg ist am späten Freitagabend vom Lichtstrahl eines Laserpointers getroffen worden. Der Pilot konnte die Maschine sicher landen. Wie die Kitzinger Polizei mitteilte, kam der Laserstrahl offenbar aus dem Bereich Rödelsee.

Laut Polizei befand sich die Maschine am Freitag gegen 22.25 Uhr im Landeanflug auf den etwa 70 Kilometer entfernten Flughafen Nürnberg, als der Pilot über die Deutsche Flugsicherung meldete, dass ein Laserstrahl vom Boden aus auf sie gerichtet werde. Die Flugsicherung wandte sich umgehend an die Polizei. Nach den übermittelten Koordinaten war der Angriff offenbar aus der Gegend um Rödelsee erfolgt. Zu einer Gefährdung des Flugzeugs kam es den Angaben zufolge nicht. Es konnte sicher weiterfliegen und landen. Woher die Maschine kam und wie viele Passagiere sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in ihr befanden, wurde nicht mitgeteilt.

