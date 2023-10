Würzburg

vor 47 Min.

Gefährliche Körperverletzung: Bodycam der Polizei zeigt vor Gericht brutalen Angriff am Würzburger Hauptbahnhof

Plus Weil sie für zerbrochene Flaschen am Würzburger Hauptbahnhof kritisiert wurden, fielen zwei Männer über ihr Opfer her. Ein Beweisvideo zeigte vor Gericht den hektischen Einsatz.

Von Aaron Niemeyer, Julian Bandorf

Grelle Lichter, schnelle Schritte, die Aufnahme der Bodycam, die am Dienstag als Beweisstück am Landgericht Würzburg gezeigt wurde, ist verwackelt: "Auseinander! Auseinander!", brüllt ein Polizist in Richtung der drei Personen, die verkeilt auf dem Vorplatz des Würzburger Hauptbahnhofs liegen. Zwei von ihnen haben den Kopf des dritten zwischen ihren Beinen eingezwängt.

Dann steht einer der Angreifer auf, holt zu einem wuchtigen Tritt in Richtung des Kopfes seines Opfers aus, verfehlt und trifft beim zurückschwingen. Ein Polizist spüht Reizgas, dann werden die Angreifer gefesselt. Die Bilder vom frühen Sonntagmorgen des 16. Oktobers 2022 sind erschreckend. Am Dienstag, fast genau ein Jahr später, begann nun die Verhandlung am Würzburger Landgericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

