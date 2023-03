Erlabrunn/Giebelstadt

04:00 Uhr

Gefährliche PFAS-Chemikalien nachgewiesen: So belastet ist das Grundwasser im Landkreis Würzburg

Plus PFAS-Chemikalien gelten als gefährlich für Mensch und Natur. Recherchen zufolge sind deutschlandweit mehr Orte verseucht als gedacht. Zwei Fälle aus Unterfranken.

Von Sophia Scheder Artikel anhören Shape

Schon lange ist bekannt, wie gefährlich per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS-Chemikalien, für Mensch und Natur sein können. Trotzdem sind sie bis heute kaum reguliert, nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung lassen sie sich an mehr als 1500 Orten in Deutschland PFAS nachweisen.

Die Gruppe der sogenannten Ewigkeitschemikalien umfasst laut Bundesumweltministerium mehr als 10.000 verschiedene Stoffe. PFAS kommen nicht natürlich vor. In Regenjacken sorgen sie für das Abperlen, in Bratpfannen helfen sie, dass nichts anbrennt, auch in Zahnseide sind sie zu finden. Gleichzeitig stehen sie jedoch in Verdacht, Krebs zu verursachen oder unfruchtbar zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen